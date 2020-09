Hivernage : L'éternel calvaire des commerçants du marché Thiaroye (Reportage)

L’histoire se répète tous les ans lorsque les premières pluies s’abattent sur Thiaroye. Le marché de la localité n’échappe jamais aux inondations causant peine et désarroi aux commerçants qui s’y activent. Ces derniers vivent toutes les difficultés du monde durant la saison des pluies.



Plusieurs d’entre eux sont contraints de fermer cantine. La raison est simple, l’eau stagnante s’accapare de leurs espaces commerciaux du fait du manque d’infrastructures d’assainissement adéquates. À ces problèmes d’évacuation de l’eau pluviale s’ajoute l’absence de voiries.



L’accès au marché après la pluie devient un casse-tête, dénoncent-ils. Pour contraindre les autorités locales et notamment de l’Etat à s’intéresser à leurs doléances, les commerçants du marché Thiaroye ont décidé de ne plus payer les taxes municipales jusqu’à ce que ces derniers trouvent une solution à leur calvaire qui perdure...