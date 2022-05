Hivernage / Kaolack : Marche pacifique des femmes rurales le 14 mai.

Le monde rural à travers la fédération des femmes rurales avec à sa tête, Adja Ndiouck Mbaye, compte organiser une marche pacifique le 14 mai à Kaolack.

Lors d'un point de presse, ladite fédération composée de femmes rurales, de paysans, de chefs de village, d'imams entre autres, entend interpeller le gouvernement sur les maux qui gangrènent le monde rural en prélude à l'hivernage.

Lesquels maux sont liés à la cherté du prix de l'engrais, au retard noté dans la distribution des semences ainsi que l'engrais et la vétusté du matériel agricole. Adja Ndiouck Mbaye et Cie entendent inviter le gouvernement à mettre rapidement à disposition les intrants et à aider davantage les femmes rurales à avoir des terres cultivables, mais aussi à disposer elles aussi de semences en perspective de la prochaine saison des pluies.

Concernant les législatives, les femmes rurales d'inviter le président Macky Sall à porter également son choix sur un membre de leur structure, notamment la présidente qui sera amenée à défendre leurs intérêts et ceux du monde rural à l'hémicycle. De la même façon, elles ont exhorté toutes les coalitions de l'opposition à consacrer un quota au monde rural lors des législatives.