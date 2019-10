Hivernage 2019- Faiblesse des pluies : 975.000 personnes touchées par la sécheresse au Sénégal

La campagne agricole 2019 au Sénégal a connu d'importants déficits pluviométriques. Les informations fournies par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) sont confirmées par l'outil de suivi de l'African Risk Capacity - AfricaRiskView, qui révèle qu'à ce jour, au moins 975.000 personnes sont directement touchées par la sécheresse. Même si le document ne révèle pas les départements les plus touchés, Matam, Kanel et Ranérou sont souvent cités comme des Départements à surveiller pour éviter qu’ils ne tombent en phase de crise par le Conseil national de la sécurité alimentaire. D’ailleurs sur la base des deux polices d'assurance souscrites, le Gouvernement du Sénégal et le partenaire Replica, Start Network, recevront en fin de saison, le 11 novembre 2019, un versement minimum de 7.5 milliards XOF et 6.4 milliards XOF respectivement pour aider les populations les plus affectées.