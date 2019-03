Historique des matches Barca / Manchester United entre 2008 et 2017 / 8 matches, 15 buts marqués, 6 victoires et 2 nuls

Suite au tirage au sort des quarts de finale de la ligue des champions ce vendredi 15 mars, la rédaction s’est amusée à revenir sur l’historique des Barca – Man Utd joués ces dernières années. Ainsi entre 2008 et 2017 les deux équipes se sont croisées au moins huit fois. Soit en ligue des champions, international Cup ou en matches amicaux. Au sortir de ces huit confrontations, Catalans et mancuniens se tiennent en respect avec trois victoires glanées par chacune des formations pour deux matches nuls (8 matches ; Barcelone 3 victoires, Manchester United 3 victoires 2 matches nuls)

La double confrontation prévue ce 9 et 16 avril 2019 sera déterminante pour ces deux monstres du football en quête de gloire sur la scène européenne.