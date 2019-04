Historique des démissions chez les « Rewmistes » : de Awa Guèye Kébé à Abdourahmane Diouf, la malédiction du parti

Le Dr Abdourahmane Diouf a présenté sa démission au Président du parti Rewmi, Idrissa Seck. Une décision rendue publique hier après-midi. Si cette démission est une grosse perte pour le parti, c’est en partie à cause de la dimension intellectuelle de l’homme. Malheureusement cette démission n’est pas une première dans ce parti, et sans pour autant être mauvaise langue, on dirait même que c’est la malédiction qui frappe cette formation.







Pour le premier grand départ du parti, il faut remonter à 2007, lorsque alors vice-présidente de Rewmi, Awa Guèye Kébé avait claqué les portes du parti pour rejoindre le Parti Démocratique Sénégalais. Moins d’un an après la création de ce parti.



Il avait été suivi en 2013 par le départ d’un autre parole du parti en l’occurrence Oumar Guèye, qui avait refusé de céder son poste de ministre de l’hydraulique lors du premier Gouvernement du régime de Macky Sall. Il avait alors marqué son adhésion au parti APR. Il a même été reconduit comme ministre dans le Gouvernement Macky 2.







D’autres départs suivront quelques années plus tard. Ce sera le cas de Pape Diouf, en 2017. Ce dernier avait évoqué des dissensions dans les approches entre lui et son Président. Me Nafissatou Diop, Youssou Diagne ancien Président de l’Assemblée Nationale avaient suivi la même voie que leurs prédécesseurs pour rejoindre le Président Macky Sall.







En 2018, Thierno Bocoum avait quitté le navire « Orange » avant de se rapprocher de son mentor lors de l’élection Présidentielle. Tout ceci pour dire que le parti « Rewmi » est habitué des départs de ses plus illustres éléments. Se remettra-t-il de celui du Dr Diouf? C’est la question qui mérite d’être posée...