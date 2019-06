Histoires de CAN avec Ciré Diagne, ancien joueur du COT/Thiès des années 1970...

Ancien footballeur du Club olympique Thiessois (COT) dans les années 1960 - 1970, Ciré Diagne cet ancien employé des ICS en tant que responsable de la paie, fut également un grand sportif qui a écrit ses lettres de noblesse dans le championnat Sénégalais. Faisant partie des joueurs sélectionnés dans l'équipe nationale olympique de 1970, à l'époque des Mawade Wade et Joe Diop, Ciré Diagne était destiné à une belle carrière avant de basculer dans la vie professionnelle. Histoires de CAN revisite ainsi l'une des plus belles pages du Club Olympique Thiessois et par la même occasion, la belle épopée de l'équipe nationale de 1968, racontée par le doyen Diagne...