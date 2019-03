Hip-Hop DA : Revivez la soirée d'anniversaire du rappeur PPS au Five'UP

Pour fêter son anniversaire le rappeur sénégalais PPS "The Writtah" n'a pas lésiné sur les moyens pour marquer le coup. Dès lors le cadre huppé et chaleureux du Five'Up a été choisi pour abriter l'événement qui s'est tenu le 23 Mars dernier.

Une soirée rehaussée par la présence de grosses pointures du rap sénégalais tel que ; Simon, Edmow flow etc A noter la présence du fan club de l'artiste (Writah family) qui a également répondu présent. À travers cette soirée anniversaire au Five'Up PPS signe un "come back" en attendant les prochaines dates à suivre....