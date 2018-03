Hein Vanhaezebrouck (coach Anderlecht) : « Kara Mbodji va peut être manquer la Coupe du Monde »

Le genou de Kara Mbodji inquiète après son opération de décembre 2017. Son entraîneur à Anderlecht s'est montré pessimiste quant au retour sur les pelouses de son défenseur.



Pour être honnête, je doute que Kara Mbodji fasse le début des play-offs", a déclaré Hein Vanhaezebrouck, en conférence de presse.

Sans le défenseur sénégalais, Anderlecht serait évidemment privé d'un élément très important au sein de sa défense. Même si le coach a des solutions de rechange avec Onyekuru et Nanar. Mais, selon l'entraîneur des Mauves, l'hypothèse que l'ex-pensionnaire de Diambars rate la fin de la saison est réelle. " On se demande même si on va encore le voir cette saison. On va voir si c'est possible qu'il puisse encore jouer, mais je suis déjà sûr qu'il ne sera pas présent pour le début des play-offs", a indiqué Hein Vanhaezebrouck, avant de poursuivre : " Nous n'avons pas vu d'évolution possible depuis son opération. Kara va peut être manquer la Coupe du Monde"...