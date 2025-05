Haute Cour de Justice : Ismaïla Madior Fall placé sous bracelet électronique

Après l'audition de l'ancienne ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng, hier, c'est au tour de son ex-collègue de la Justice de comparaître devant la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice. Au terme de son audition, Ismaïla Madior Fall a été placé sous bracelet électronique, a confirmé son avocat, Me Amadou Sall.



L'ancien ministre est poursuivi dans une affaire de corruption portant sur une assiette foncière et de détournement de deniers publics. Les infractions retenues à son encontre incluent également l'association de malfaiteurs, la tentative d'extorsion de fonds, la concussion, la prise illégale d'intérêts, l'escroquerie, le blanchiment de capitaux et la complicité de ces chefs.