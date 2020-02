Hausse sur le prix de l'électricité / Maître Masokhna Kane dénonce : « Ils ont tout faux (...), la hausse est injustifiée »

Pour faire annuler la hausse sur le prix de l'électricité, le mouvement Nõõ Lank et SOS Consommateurs dirigé par Maître Masokhna Kane, ont décidé d'unir leurs forces.



Lors d'une rencontre avec la presse, les deux entités se sont insurgés contre la hausse notée sur le prix de l'électricité.



Le président de Sos Consommateurs de dénoncer avec énergie cette hausse généralisée, notée dans les prix de certaines denrées. "Il y a une hausse généralisée sur les prix. Mais elle est jusque là injustifiée. Et ils ont essayé de la justifier par de faux arguments", dénonce Me Masokhna Kane.



L'avocat des consommateurs de poursuivre : "Nous avions toujours dit que le Sénégal devait baisser de 25 à 30% les prix. Car le président avait dit que nous devons investir 600 milliards pour électrifier le reste et réduire les subventions".



À cet effet, Sos Consommateurs réclame un audit technique du programme Yessal qui a été mis en place après le plan Takkal, mais également l'agence sénégalaise pour l'électrification rurale.



Par ailleurs, Maître Masokhna Kane plaide pour la libération de Guy Marius Sagna et invite les acteurs à poursuivre le combat au bénéfice de la population sénégalaise.



Toutefois, l'avocat dénonce le saccage et la destruction des biens publics qui ont eu lieu mardi dernier à Saint-Louis, avant d'inviter les acteurs à pacifier le combat...