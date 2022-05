Hausse du prix des denrées alimentaires : Le coup de gueule des sénégalais.

La conjoncture internationale sur les prix mondiaux des matières premières alimentaires liée au conflit entre la Russie et l’Ukraine, a atteint des proportions considérables. Et les pays africains ne sont pas épargnés par cette hausse à vitesse exponentielle des prix des denrées alimentaires.



Au Sénégal, l’augmentation vertigineuse des prix des produits de première nécessité agacent les populations, notamment les ménagères et les goorgorlou sénégalais. Notre rédaction a fait un tour au marché Tilène sur l’avenue Blaise Diagne pour constater le casse-tête des femmes de ménage pour s’approvisionner.



Dans ce reportage, les populations expriment leurs préoccupations et interpellent l’État...