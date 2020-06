Hausse du prix des billets chez Air Sénégal : Les sénégalais de la diaspora manifestent leur désaccord et interpellent l'État du Sénégal.

Le collectif « DIASPORA GNO LANK » fustige le mode opératoire de rapatriement des émigrés sénégalais bloqués au pays, le choix exclusif de l’État de recourir à Air Sénégal avec des tarifs exorbitants supérieurs à 1000 euros, la présence des rabatteurs, intermédiaires entre la compagnie Air Sénégal et les émigrés, le manque d’assistance des émigrés bloqués au pays dans ces conditions difficiles imposées par la covid19, le manque de visibilité sur le planning des vols à destination de l’Italie et de l’Espagne en ce qui concerne la partie européenne, le manque de communication du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur sur les opérations et la gestion opaque de ce dossier qui a pris sa source dans le communiqué du conseil des ministres du 3 juin demandant au MAESE d’organiser et d’encadrer les vols spéciaux de rapatriement des sénégalais bloqués au pays et à l’étranger.

Ce sont donc tous ces manquements que dénoncent ces sénégalais de l'exterieur à travers un sit-in devant le siège commercial d’Air Sénégal. Le sit-in a été suivi d'une marche pacifique devant le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.