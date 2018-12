Hausse du budget du Ministère de l’Industrie et des PMI : Les députés sortent le « khalam» pour Moustapha Diop

Le budget du ministère de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises a été voté cet après midi dans un hémicycle complètement acquis à la cause du ministre Moustapha Diop. Si le projet de budget a connu une hausse passant de plus de 6 milliards de FCFA à un peu plus de 7 milliards, soit une augmentation de 1 Milliard 400 millions, ce sont les députés de la majorité, presque seuls sur place qui se sont le plus illustrés. Ils ont à tour de rôle, rivalisé d’ardeur dans la laudation envers le maire de Louga. Esquissant quelques questions sur la portée de l’Industrie dans l’emploi au Sénégal, ou encore la relance des sociétés nationales, les députés ont été surtout très prolixe dans les encouragements envers le ministre.