Hausse des tarifs "Illimix Orange" : Y'en A Marre "gagne" un point à la Sonatel et attend une réaction de l'ARTP.

L'augmentation des nouveaux tarifs illimix a provoqué depuis le mois de juillet dernier, le soulèvement de plusieurs mouvements et associations luttant pour le rétablissement des tarifs anciens dans lesquels, le consommateur se retrouvait.



En effet, des mouvements de revendication tels SOS consommateurs, Team Boycott-Orange et Y'en a marre ont depuis, engagé une lutte qui aujourd'hui, entre dans une nouvelle phase.



C'est ainsi que le Directeur Général de la Sonatel, Sékou Dramé a reçu ce matin ces organisations dans une perspective de recherche de solutions aux problèmes des consommateurs. Aliou Sané et ses camarades, après avoir presque fait deux tours d'horloge avec le directeur de la Sonatel, considèrent que la lutte est toujours en vigueur même si des engagements ont été pris dans le sens de soulager les clients dans les mois à venir. " Nous avons fait savoir au directeur de la Sonatel malgré que l'Artp ait fait une sortie sur ces illimix, les sénégalais sont toujours intransigeants sur les anciennes offres" nous fera savoir le coordonnateur du mouvement Y'en A Marre.



Ainsi, au cours de ces échanges, il a été retenu que ces offres vont être revues et que le directeur de la Sonatel va travailler avec son équipe pour voir ce qui pourrait être fait pour que les consommateurs puissent être soulagés.



Toutefois, le mouvement Y'en A Marre et les autres organisations estiment qu'il est encore très tôt pour crier victoire et s'emballer car, il reste que la matérialisation de ces engagements puissent voir le jour. "C'est une annonce, il faut donc rester vigilant, ne pas dormir sur nos lauriers et travailler à ce qu'Orange concrétise cette volonté", prévient Aliou Sané...