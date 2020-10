Hausse des tarifs "Illimix Orange" : Le mouvement Y'en A Marre rencontre de DG de la Sonatel ce Vendredi.

Une délégation composée du mouvement Y en a marre, SOS consommateurs et Team-boycott Orange, rencontre à sa demande, le Directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé et son équipe.

Cette rencontre se tiendra ce vendredi 9 octobre 2020 à partir de 10h dans les locaux de Orange.



En effet, elle fait suite à la vague de protestations contre la hausse des tarifs illimix. Elle portera essentiellement sur ce sujet qui préoccupe tant les consommateurs des produits et services Orange.



À noter qu'après Orange, une rencontre est envisagée avec l'Artp dans la même logique de revendication pour le respect du choix des consommateurs.