Hausse des salaires dans le privé : "Ce qu’on a donné de la main droite, on va le récupérer de la main gauche (Ibrahima Sarr, Sg de la CDSL)

La revalorisation des salaires catégoriels dans le secteur privé, compte tenu du pouvoir d’achat actuel des travailleurs, avec le renchérissement du prix de l’électricité ainsi que la cherté de la vie, est jugé être en deçà des attentes par la Confédération Démocratique des Syndicats Libres du Sénégal (CDSL) . Pour le secrétaire général du CDSL, Ibrahima Sarr, quand les salaires sont revus d’une manière aussi dérisoire, les travailleurs ne peuvent faire preuve de compréhension. ‘’Les salaires augmentés à raison d’un faible taux seront récupérés par les impôts et de ce fait, ce qu’on a donné de la main droite, on va le récupérer de la main gauche’’, a confié le syndicaliste. Il s’exprimait à l’occasion du point de presse du syndicat des gardiens et agents de sécurité de la société Dakar Intérim Sécurité.