Hausse des prix de l'huile et du gaz / Aminata Assome Diatta (ministre) rassure : « Nous ne pouvons pas confirmer cette hausse, ...au contraire on espère une baisse probable des prix du gaz »

Depuis quelques jours, l'information sur une probable hausse du prix de l'huile et du gaz plane sur le marché. Le ministre du commerce interpellé sur ce point, à l'occasion de sa rencontre annuelle avec le personnel et les différentes sections dudit ministère, a tenu à rassurer la population : "il est vrai qu'il y'a de cela quelques semaines nous avons tous noté des tensions liées à un problème d'approvisionnement en huile sur le marché, mais cela est en train de se régler. Concernant le prix du gaz, on espère même très prochainement une baisse au niveau international", a-t-elle répondu...