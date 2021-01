Hausse des cas de Covid et probable couvre-feu : Les Kaolackois se prononcent sur l'impact de la deuxième vague.

Kaolack est chaque jour parmi les régions qui arrivent en tête par rapport au nombre de cas de Covid-19. Au moment où Dakar et Thiès sont partiellement confinées, les Kaolackois commencent à cogiter sur cette éventuelle disposition visant à stopper la propagation du virus.



Dans ce micro trottoir, nos interlocuteurs comme d'ailleurs d'autres qui ont voulu parler "hors micro", pensent que la solution n'est pas de confiner Kaolack, mais plutôt de fermer les marchés à une certaine heure, de revoir le transport urbain où les usagers refusent de se conformer aux règles édictées, d'exiger le port du masque dans les écoles et surtout le respect de la distanciation entre les élèves qui s'assoient souvent à trois etc.



À rappeler que la région de Kaolack est actuellement à 598 cas positifs dont 52 décès...