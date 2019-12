Hausse de l’électricité : Mankoo wattu Sénégal demande à l’État de sévir et de ne pas fléchir devant les manifestants.

Le leader de Mankoo wattu Sénégal (Mws) s’insurge contre ceux qui entendent manifester contre la hausse du prix de l’électricité, ce vendredi 20 décembre 2019. Ousmane Faye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, en veut aux manifestants qu’il qualifie de manipulateurs qui s’activent autour de ‘’Nio lank’’, qui ne sont pas concernés par cette hausse de l’électricité qui ne vise que les grands consommateurs’’.



Ousmane Faye qui se prononçait sur l’actualité a relevé des manifestations illégitimes. ‘’Il convient de rappeler que depuis que le Président Macky Sall est à la tête de ce pays, des diminutions ont été opérées, à plusieurs reprises, sur les factures d’électricité et les denrées de première nécessité. Maintenant que l’Etat veuille opérer des ajustements, afin de permettre aux populations rurales de disposer elles aussi de l’électricité, on se met à brandir des menaces en voulant organiser des marches, alors qu’on restait des heures sans le jus. Et que personne ne trouvait à dire en payant très cher’’.



Un fait qui l’a poussé à inviter ‘’l’Etat à sévir et à ne pas fléchir devant ces gens’’ qu’il ‘’juge malhonnêtes pour avoir sciemment décidé de faire du sabotage pour mener des marches, alors que la hausse déclarée sur la facture d’électricité ne les concerne absolument pas. Je demande à ces manipulateurs de savoir raison garder, et de se souvenir des efforts importants que le Président Macky Sall a eu à faire, en stabilisant, pendant sept bonnes années, les prix à la consommation. Combien de fois on est resté, des heures durant, sans électricité, et que les gens arrivaient malgré tout à payer convenablement les factures ?’’, s’est-il interrogé d’ailleurs.



Ce, alors que, selon lui, ‘’c’est sous Macky qu’on a pu voir une diminution à deux reprises de l’électricité’’. Ce qui fait que ses camarades de Mankoo wattu Sénégal et lui, disent ne pas accepter ‘’qu’on joue avec les institutions.’’ (…) ‘’J’interpelle l’État à faire preuve de fermeté. Je pense que ces gens sont amnésiques et armés d’une mauvaise volonté. Mais ça ne passera pas. Je ne comprends pas les agissements de ces grévistes-marcheurs et les syndicalistes mécontents qui, pour d’autres motivations, s’activent dans la désinformation pour régler des comptes inavoués’’.



Pour lui, les Sénégalais ‘’devraient même se féliciter de la démarche du chef de l’État d’avoir épargné les petits consommateurs de la hausse qui ne vise, encore une fois, que les grands consommateurs. Je suis sûr que ce sont les gens de l’opposition qui ont échoué et qui, de guerre lasse, ont décidé d’armer les manipulateurs pour avoir gain de cause. Je demande solennellement à l’Etat de sévir contre eux’’.