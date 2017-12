Haro contre les violences faites aux femmes et aux filles

L' Unité de coordination régionale de Diourbel pour Néma, un projet de l'Usaid, a déroulé cette semaine une tournée au niveau des départements de Bambey, Diourbel et Mbacké pour sensibiliser autour des violences faites aux femmes et aux filles.



La manifestation de clôture qui a eu lieu au Centre de santé de Mbacké a permis à Yacine Guèye, point focal de l'organisation, d'interpeller sur la question, autorités administratives, chefs religieux et populations locales.



Face à la presse, elle confirmera l'information selon laquelle la région de Diourbel est une localité où ce phénomène de violence physique et ou psychologiques basées sur le genre a fini d'atteindre des proportions insoupçonnées. Ce qui requiert des mesures urgentes afin de changer la donne.