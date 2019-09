Handball féminin - TQO Dakar2019 : Suite au désistement du Cameroun, les "Lionnes" se sont entraînées en attendant la RDC

Loin d'être démotivées suite au désistement du Cameroun qui a fait faux bond aux organisateurs du tournoi qualificatif olympique (TQO), les "lionnes" se sont entraînées cet après-midi. C'est donc sur le parquet flambant neuf du Dakar Arena, que Frédéric Bougeant et son staff technique ont peaufiné leurs dernières stratégies avant d'affronter la RD Congo ce vendredi pour leur entrée en lice.



Scindées en deux équipes de sept, les joueuses (Chasubles verts fluo contre maillots noirs) se sont affrontées dans une longue opposition d'une véritable intensité.

Une belle opposition entre entre la capitaine Hawa Ndiaye, Doungou Camara, Hadja Cissé et Cie. Qui continuent sereinement d’affûter leurs griffes en attendant la RDC...



À l'issue de cet entraînement aux allures de match test, les "Lionnes" ont terminé par une séance de tirs au but, avec Hadatou Sako au poste de gardienne. Cette dernière, vient d'être fraîchement élue meilleure gardienne de la division 1 de handball féminin, en France.