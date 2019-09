Handball féminin - TQO Dakar2019 : Les « Lionnes » ont reçu le drapeau des mains de Matar Ba

Le ministre des sports, Matar Ba, en visite à la « Tanière – Villa Metsu », dans le camp de regroupement des « Lionnes » du handball, a officiellement procédé à la remise du drapeau. Une cérémonie qui intervient à quelques 24h du début du tournoi qualificatif olympique (TQO) organisé au Sénégal du 26 au 29 septembre (Dakar Arena, Diamniadio.)



En présence du président de la fédération sénégalaise de handball (FSHB), le ministre de réaffirmer tout son soutien aux « Lionnes. » Mais également sa fierté de voir ces expatriées revenir au pays, et choisir de défendre les couleurs nationales.



Les protégées de Frederic Bougeant débutent ce jeudi, à18h00 face au Cameroun. L’Angola affrontera la RDC un peu plus tôt à 16h00. Dans cette série de matches infernale, le Sénégal jouera contre la RDC le vendredi 27, avant d’affronter les redoutables Angolaises le dimanche 29 septembre. La meilleure équipe sera assurée de participer aux JO de Tokyo 2020.



À noter que tous les matches sont prévus au Dakar Arena de Diamniadio, avec une entrée gratuite. S’y s’ajoute la gratuité des bus Dakar-Dem-Dikk qui seront chargés d’assurer la navette Dakar-Diamniadio (Avec des points de départ un peu partout dans Dakar et sa banlieue.) Tout ce dispositif devrait permettre au public de venir soutenir les joueuses en masse.