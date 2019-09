Handball féminin – TQO Dakar2019 : Les « Lionnes » en regroupement dans la « Tanière » Bruno Metsu, à Saly.

C’est donc à Saly, précisément à Nguéring, quartier des diamantines, que Frederic Bougeant, le coach des « Lionnes » en collaboration avec les membres de le fédération sénégalaise de Handball, a choisi ce cadre atypique. Dans la « tanière », qui dispose de toutes les commodités, auxquelles sont habituées ces professionnelles, les « Lionnes » pourront ainsi se préparer sereinement, avec le tout le confort et la tranquillité requise, dans ce cocon idéal avant d’entamer le TQO.







D’ailleurs le choix de ce coin enclavé, en aura interpellé plus d’un, d’où les interpellations faites au coach Bougeant à ce sujet. Ce dernier de souligner dans un premier temps, l’importance pour les filles de revenir en regroupement à Dakar trois ans après. La nécessité de se conformer au cahier des charges. Ensuite, dans une initiative purement symbolique, il explique que le choix du site « La tanière – Villa Metsu », était aussi une manière rendre hommage à feu Bruno Metsu, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale de football du Sénégal. « Sur le choix du site, il fallait avant tout répondre aux exigences du cahier des charges, côté accueil et hôtellerie, il y a un certain standing à respecter. Mais on voulait aussi pouvoir être entre nous au calme. Et, peu importe le site qu’on avait choisi (Dakar, Thiès…) le plan de route était quasiment le même. Enfin je trouvais que c’était un beau message d’être chez Bruno Metsu, c’est un monsieur qui a beaucoup fait pour le sport Sénégalais. » fera-t-il savoir.



Le Sénégal qui organise ce tournoi olympique qualificatif (TQO), sera en compétition avec l’Angola, le Cameroun et la RDC. Du 26 au 29 septembre, au Dakar Arena (Diamniadio), pour une place aux jeux olympique de Tokyo 2020. Le Sénégal entre en lice ce jeudi 26 septembre, à 18h00, contre le Cameroun.