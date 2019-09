Handball féminin - TQO Dakar 2019 : Fred Bougeant espère réaliser l'exploit sportif avec les "Lionnes"

Dans exactement trois jours, le Sénégal va organiser et disputer un tournoi qualificatif olympique (TQO), du 26 au 29 septembre au Dakar Arena (Diamniadio.) D'ailleurs, le coach Fred Bougeant se dit très enthousiaste à l'idée de disputer pareil tournoi. Une véritable aubaine pour le handball sénégalais dira-t-il : "Pour avoir vécu beaucoup en Europe, je peux vous dire qu'on est prêt à "tuer" pour organiser un Tournoi qualificatif olympique (TQO),

tellement c'est important."



Pour ce qui est de la préparation des "Lionnes", Bougeant précise : " On s'est préparé depuis le mois de mars avec l'idée de vivre une semaine fantastique de partage. Et, en même temps avec l'idée de réaliser un exploit sportif important. On a commencé à titiller les Angolaises à Brazzaville sur la dernière compétition (Championne D'Afrique en titre.) "

Conscient des forces et des faiblesses de son groupe, il entend poursuivre, patiemment avec son staff, le travail de longue haleine déjà entamé. "On sait qu'il nous reste un travail à faire, mais on avance avec des objectifs précis, avec un groupe réceptif sur les stratégies qu'on essaye de mettre en place." Le sélectionneur Français n'a toutefois pas caché son désir de voir le peuple Sénégalais venir soutenir massivement les "Lionnes" du handball. Tel fut le cas lors du dernier Afrobasket féminin à Dakar.