Handball féminin : Le coach Bougeant dévoile ses projets pour les joueuses locales

Assurer la relève au niveau de l'équipe nationale féminine de Handball, d'ici les années à venir, c'est ce à quoi aspire, Frédéric Bougeant, l'actuel sélectionneur. D'après lui : " On a vu quatre joueuses locales sur le dernier stage du mois de Juin. J’ai été à Saint-Louis, à Kédougou, un peu partout... On a détecté les 30 meilleurs jeunes. On a un projet de renouvellement qui est clair au niveau de la fédération."



Toutefois cette intégration des joueuses locales devra se faire sur la base d'une sélection rigoureuse. En plus d'une initiation progressive aux exigences de la sélection. "Je n’ai pas le droit de mentir à une jeune sénégalaise en lui disant qu'elle va jouer aujourd'hui en équipe nationale. Non ! Il faut un niveau d'exigence, on travaille sur la détection, c'est des jeunes de 14, 15, 16 ans... Il faut un travail de formation de 2 à 3 ans"explique-t-il...