Handball féminin / Finale TQO : les « Lionnes » ratent la qualif aux JO, suite à leur défaite 22 - 14 contre l'Angola

Clap de fin pour le tournoi qualificatif olympique (TQO) Dakar 2019, et se sont finalement les Angolaises qui ont décroché le ticket qualificatif aux jeux olympiques de Tokyo 2020. Une qualification acquis à la faveur d'une victoire nette et sans bavure 22 à 14 contre les " Lionnes " du Sénégal. Comme lors de la finale de la CAN 2018, les Angolaises ont fait montre de toute leur puissance et leur dextérité pour se défaire du Sénégal. Ainsi les Angolaises décrochent une 7e qualification de suite aux jeux olympiques. Une véritable prouesse pour les filles de Morten Soubak, qui iront donc représenter l’Afrique au Japon en 2020. Cependant tout n'est pas perdu pour le Sénégal, qui avec cette deuxième place, pourra prendra part au tournoi intercontinental pour une seconde chance de qualification aux JO 2020.