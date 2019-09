Handball féminin / Finale TQO : Le Sénégal est mené 12 à 6 face à l'Angola, à la pause

Dans une entame de match disputée, les Angolaises ont ouvert la marque après plus de trois minutes de jeu, donnant le tempo de la finale. La capitaine des "lionnes", Hawa Ndiaye répondait dans la foulée avant que les championnes d'Afique en titre ne remettent le couvert 2 à 1 à la 6e minute de jeu. Alignée d'entrée, Hadatou Sako, la super gardienne, maintenait Awa Diop Fall, Coumba Cissé, Dapina Raissa et cie à flot son équipe, sortant quelques balles chaudes dont un penalty.



Après 10 minutes de jeu, le Sénégal ne comptait qu'un seul but inscrit, moment choisi par Frédéric Bougeant pour prendre un temps mort et rectifier le tir. Au quart d'heure de jeu, le chronoscore du Dakar Arena affichait la marque de 6 à 4 en faveur des Angolaises.



Dans ce mano à mano, qui profitait aux "Palancas Negras", le Sénégal qui a couru derrière le score tout au long des 30 premières minutes du match, rejoint les vestiaires mené, 12 à 6.