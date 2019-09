Handball/TQO DAKAR 2019 : " Je félicite tout le staff Sénégalais... On ne peut pas être à l'aise avec deux défaites" (Célestin Mpoua Nkoua, coach RDC)

Accompagné de la capitaine, l’excellente Christiane M. Mwasesa, le coach de la République Démocratique du Congo, Célestin Mpoua Nkoua, s'est prononcé sur leur défaite contre le Sénégal, mais aussi sur leur premier match qu'ils ont également perdu face à l'Angola. Il a d'abord tenu à féliciter les joueuses de l'équipe du Sénégal, le coach et tout le staff, car dira-il, "ce n'est jamais facile de jouer devant son public". Il s'est également dit frustré et déçu de leur participation à ce tournoi dont le bilan est négatif. " On ne peut pas être à l'aise avec deux défaites", a t'il dit surtout si l'on sait que la RDC va participer au prochain championnat du monde." Pour le match décisif de Dimanche qui opposera le Sénégal à l'Angola, le coach de la RDC s'est abstenu de faire un pronostic : "je suis un technicien", a t'il dit...