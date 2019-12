Handball / Fréderic Bougeant (Coach des Lionnes) : «On s’est fixé comme objectif de remporter notre première victoire en championnat du monde…»

Suite à la quatrième défaite des « Lionnes », 20 à 30 contre la Hongrie, à la coupe du monde de Handball féminin (Japon.) L’entraîneur à la tête de la sélection féminine, Fréderic Bougeant a froidement analysé les performances de ses joueuses. « Malheureusement, on pointe du doigt la difficulté à jouer tous les jours. D’abord au niveau physique on sait que l’équipe doit progresser. Et puis au niveau mental, être capable de développer de l’agressivité jour après jour ce qui est un exercice difficile… »

Si les défaites ont été parfois « encourageantes », Fred Bougeant ne digère pas celle concédée contre la Hongrie ce mercredi. Une quatrième défaite qui s’explique, à cause du manque de fraicheur physique, mais surtout à cause d’un relâchement de l’équipe qui s’est vu trop belle selon Bougeant. « D’une manière très générale, on paye un peu notre bon début de compétition dans l’état d’esprit, dans l’engagement et dans la qualité du jeu… À force d’entendre des mots doux et des compliments, on s’est vu un plus beau qu’on ne l’est réellement. »

Le master coach Français, espère toutefois signer une première victoire historique en championnat du monde, ce vendredi contre le Kazakhstan. « Il va falloir évacuer tout ça rapidement, bien se vider la tête, se remobiliser. Pour qu’on retrouve le vrai visage du Sénégal, lors du dernier match contre le Kazakhstan... Depuis qu’on a identifié nos adversaires dans cette poule C, on s’est fixé comme objectif de remporter notre première victoire en championnat du monde contre le Kazakhstan.»