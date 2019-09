Handball - Finale TQO Dakar2019 : La feuille de match officielle

Plus que quelques minutes avant le début des hostilités entre les "Lionnes" du Sénégal et l’Angola, match comptant pour la finale du TQO Dakar2019. Les deux finalistes de cette édition seront fixés sur leur sort au bout des 60 minutes de jeu.



Sauf surprise, Frédéric Bougeant devrait évoluer avec la même équipe alignée contre la RDC, avec une interchangeabilité entre les joueuses qui permettra, au fil des match de changer de schéma tactique. Même constat chez les filles de Mortek Soubak, qui, portées la redoutable Carlos Azenaide Danila, affiche la même équipe.



Cette rencontre sera dirigée par les Danoises Karina Chrisatinansen et Hesseldal Hansen.