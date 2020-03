Handball / Covid-19 : Le président de la FSH exprime son soutien aux joueurs et aux staffs des équipes nationales.

La France est, on le sait, un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus. En ces moments particulièrement angoissants pour les joueuses, le staff et leurs familles du fait de la propagation du coronavirus en Europe et particulièrement en France, le président de la Fédération Sénégalaise de handball a une pensée pour chacun et chacune d'eux et pour leurs familles respectives.







"La période que nous traversons est inédite et nous sommes tous dans l'incertitude. Mais je sais que l'esprit de responsabilité qui caractérise chacun de vous, fera que vous resterez prudents H24 dans le respect des recommandations des spécialistes. Je sais aussi que Alain (entraîneur ) reste disponible pour des conseils et je l'en remercie.", a dit Seydou Diouf.







"Par ailleurs, je pense à nos u20 filles, aux u18 et u20 garçons ainsi qu'à leurs staff. Je mesure leur déception suite au report de leurs différentes compétitions tant ils attendaient avec enthousiasme, pour certains, leur première sélection nationale et, pour d'autres, de participer pour la première fois de leur jeune carrière à une compétition mondiale. Ce n'est que partie remise. À tous je vous exhorte d'être prudents H24 afin de vous protéger et de protéger vos familles respectives.", a dit M.







Diouf dans une note qui nous est parvenue. Pour rappel, afin de se conformer aux directives du président de la République et tenant compte de la suspension des enseignements, la FSH a décidé de la fermeture du Centre national d'entraînement de Thiès et du retour des pensionnaires auprès de leurs familles jusqu'à la reprise des cours.