Halte au terrorisme médiatique et aux actions subversives de l’opposition ! (Par Moise SARR)

Au sortir de l’élection présidentielle du dimanche 24 février 2019 dont le bon déroulement est reconnu par tous les observateurs nationaux et internationaux, la grande coalition de la majorité présidentielle de France salue la maturité du merveilleux peuple sénégalais qui s’est fortement mobilisé dans le calme et dans la discipline pour accomplir son devoir civique.

En France, la victoire annoncée de SEM Macky SALL (en attendant la confirmation de celle-ci par les organes habilités) a déjoué tous les pronostics et autres fanfaronnades puérils d’une opposition plus virtuelle que réelle.

Elle confirme, si besoin en était, l’adhésion de nos compatriotes de l’hexagone au bilan élogieux et au programme ambitieux « LE RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENIR » du Président Macky SALL.

Par ailleurs, en cette période d’attente des résultats provisoires par la Commission Nationale de Recensement des Votes (CNRV) où le calme et la lucidité devaient gouverner les comportements et attitudes de toute la classe politique, la majorité présidentielle de France condamne vigoureusement les agissements et réactions irresponsables d’une certaine opposition manipulatrice, malhonnête et vindicative qui, contre toute attente, veut vaille que vaille accréditer l’idée d’un hypothétique second tour pour assouvir sa soif inextinguible de pouvoir.

Aujourd’hui, elle est prête à tout. Elle ne recule ni devant les honnêtes journalistes qui sont jetés en pâture, intimidés et vilipendés (avant de se confondre en lamentables excuses) ni devant les résultats compilés par les différentes commissions départementales de recensement des votes et qui donneraient largement vainqueur le Président Macky SALL.

En France également où elle est rejetée par la voie des urnes, l’opposition pousse son dernier soupir par des insultes, des « fake news », des menaces et intimidations dans les réseaux et sur le terrain par des attroupements intempestifs devant les consulats de Paris et de Lyon pour empêcher à la fois les agents de travailler en toute sérénité et nos compatriotes de faire leurs démarches administratives.

Ces comportements inélégants et antidémocratiques révèlent, encore une fois, la face hideuse de cette opposition et justifient largement son maintien à sa place pour les cinq (5) années à venir par le peuple sénégalais. Nous ferons face et le vaillant peuple sénégalais avec nous pour défendre ses suffrages valablement exprimés.

Enfin, la grande coalition de majorité présidentielle de France adresse ses chaleureuses félicitations et ses vifs remerciements à tous les compatriotes sénégalais résidant en France et plus particulièrement, les militants, sympathisants, responsables, personnes-ressources et mouvements de soutien qui ont rendu possible cette victoire du Président Macky SALL.

Vive la Majorité présidentielle,

Vive le Président Macky SALL,

Vive le Sénégal.



M. Moise SARR, Responsable du pôle communication du Directoire national de la majorité présidentielle de France.