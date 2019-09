Hajj : 8 décès au total enregistrés pour l’édition 2019.

La délégation générale au pèlerinage à la Mecque a présenté un bilan de 8 décès pour la présente édition. Sept (7) évacuations sanitaires ont été par ailleurs enregistrées, renseigne le délégué général au pèlerinage, Abdoul Aziz Kébé. La plupart des pèlerins qui ont été assistés sont venus par des compagnies régulières soutient l’organisation.

Pour l’heure, la délégation générale au pèlerinage à la Mecque confie attendre l’évaluation de la commission médicale pour connaître les causes de décès des pèlerins disparus et fournir de plus amples informations.

Pour ce qui concerne la prise en charge, le délégué général a renseigné que dans tous les bâtiments où étaient logés les pèlerins, un poste médical y était érigé pour suivre de près les pèlerins.

Toutes les dispositions ont été prises pour veiller aux conditions sanitaires de ces derniers.