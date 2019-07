Hajj 2019 : Les autorités se félicitent de la bonne organisation à l’aéroport Dakar Blaise DIAGNE

C’était tôt ce lundi matin à l’aérogare des pèlerins à l’occasion de la cérémonie officielle du pèlerinage à la Mecque, édition 2019. Avant les discours, le directeur général de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport, a expliqué aux officiels le circuit du pèlerin et les dispositions prises pour un accueil confortable. Xavier MARY est revenu dans son mot de bienvenue sur l’implication de toutes les entités de la plateforme pour l’atteinte de cet objectif de bonne organisation.

De façon générale, le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune SARR comme son homologue des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou BA, sont revenus sur les options du Sénégal pour une amélioration continue du Hajj. Résultat des courses, cette organisation est devenue un modèle en Afrique, dira le Professeur Abdoul Aziz KEBE, Délégué général au pèlerinage. L’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Sénégal, Fahd Al-Dosari a souligné que le Sénégal a très vite pris en compte les nouvelles dispositions mises en place par son pays notamment en matière de visas électroniques. Il s’est félicité des récents accords entre les deux pays en matière de transports aériens.

Du côté des avions, le ministre Alioune SARR a précisé que notre pays a mené par l’intermédiaire de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), des négociations pour mettre à la disposition des pèlerins des appareils neufs pour un voyage en toute quiétude et dans le confort. Ainsi, la compagnie Lion Air affrété par Flynas propose des A330-900 pour convoyer nos pèlerins.

Le ministre Amadou BA qui est venu vérifier la mise en œuvre des instructions données par le chef de l’Etat, Macky SALL, a demandé aux pèlerins de prier pour un Sénégal émergent dans la paix. Il a souligné que seuls deux cas de problèmes de visa concerne les sénégalais et il est en cours de traitement. Concernant les étrangers qui voulaient passer par le Sénégal, des négociations sont en cours. Le ministre des Affaires étrangères promet une évaluation pour une amélioration continue de l’organisation du Hajj.