Hajj 2019 : L'Aibd fin prêt pour convoyer les 12.800 pèlerins à la Mecque

C'est ce lundi 22 juillet 2019 que le premier vol des pèlerins quittera le tarmac de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) en partance pour la Mecque dans cadre du Hajj 2019. Ainsi, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, LAS et l'Agence des aéroports du Sénégal (2AS) pour un bon déroulement du Hajj 2019. La délégation générale du pèlerinage à la Mecque et les autorités des transports aériens ont procédé à une visite à l'Aibd pour constater de visu les conditions d'accueil qui seront réservées aux 12.800 voyageurs de l'aérogare à l'embarquement pour la Mecque (Arabie Saoudite).