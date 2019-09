Hajj-2019 : 152 millions détournés

Le gérant de l'agence Firmament, Alioune Ba était, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour avoir détourné 152 millions FCfa appartenant à 204 pèlerins.



Chaque pèlerin avait versé 3,2 millions FCfa pour le transport, le logement, la restauration et autres frais liés aux déplacements internes.



La propriétaire de ladite Agence, coordonnatrice d'un groupement de 7 agences de voyage, l'avait désigné pour le recouvrement des cotisations.



En effet, les pèlerins après avoir effectué le pèlerinage aux Lieux Saints de l'islam ont porté l'affaire devant la justice.

Le mis en cause, Alioune Bâ, sera arrêté et déféré au parquet pour abus de confiance. Son procès renvoyé, il sera édifié sur son sort le 26 septembre prochain.