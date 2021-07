Haïti : Le président Jovenel Moïse assassiné.

Le premier ministre sortant d’Haïti, Claude Joseph, a annoncé, ce mercredi 7 Juillet, que le président Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi. « Vers une heure du matin, dans la nuit du Mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021 un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l’état » a annoncé le chef du gouvernement dans un communiqué parvenu à la presse française. « Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare », le premier ministre appelle la population au calme et assure que « la situation sécuritaire du pays est sous contrôle », nous renseigne « France24 ». Le média français nous apprend également que l’épouse du président a été blessée dans l’attaque et est actuellement hospitalisée. Accusé d’inaction face à la crise, Jovenel Moïse avait dans ce contexte faisant redouter un basculement vers l’anarchie généralisée, annoncé lundi la nomination d’un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avec justement pour mission la tenue des élections.