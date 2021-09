Haïti: Le Premier Ministre Ariel Henry limoge le procureur qui avait demandé son inculpation sur l’assassinat de Jovenel Moïse

Le chef de parquet du port-au-prince, dans la capitale haïtienne a été limogé ce mardi peu après sa demande d’inculpation du premier ministre Ariel Henry.



Bed-Ford Claude avait, au lendemain de l’assassinat du président Jovenel Moïse, adressé une lettre au tribunal de première instance demandant le limogeage du premier ministre Ariel Henry.



En effet, le procureur estime qu’il y’a suffisamment d’éléments compromettants. Des échanges téléphoniques ont eu lieu entre lui et Félix Badio, l’une des personnes activement recherchées dans l’enquête sur l’assassinat du président Haïtien.



Le premier ministre Ariel Henry a réfuté toute responsabilité. « Les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les commanditaires de l’assassinat odieux de Jovenel Moïse seront trouvés , traduits en justice et punis pour leur actes » avait indiqué le Premier ministre Haïtien.



En effet, la loi Haïtienne n’autorise l’audition du premier ministre par un juge que si le président donne son accord. Le procureur n’a théoriquement pas le droite donc de convoquer une personne comme Bed-Ford Claude l’a fait alors qu’un juge a été déjà chargé de l’instruction.