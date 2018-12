Hadjibou Soumaré sur Sidy Lamine Niasse : « C’'était un homme de convictions fortes »

La disparition de Sidy Lamine Niasse est une perte immense pour notre pays. C'était un homme de convictions fortes, qui s'est battu pour que la démocratie marche sur ses deux pieds au Sénégal. Homme de foi, Sidy Lamine Niasse était attaché à la concorde nationale et au dialogue interconfessionnel. Par son charisme, ses combats pour la liberté d'expression et sa maîtrise des sciences religieuses, il avait gagné l'affection de tous les Sénégalais. Qu'Allah accueille cet homme généreux en son vaste paradis.



Je retiens ce propos lumineux, tiré de son livre autobiographique, Un arabisant entre presse et pouvoir : "J'estime important, et même capital, de défendre partout et publiquement les faibles, les sans-voix, ceux qui ont toujours tort aux yeux de la mentalité dominante. Je m'emploie à donner raison à ces gens dans des affaires locales, nationales ou étrangères."







Signé le 04 décembre 2018



Cheikhe Hadjibou Soumaré



