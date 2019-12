Hackathon de la petite enfance : Thérèse Faye Diouf se réjouit des travaux

55 groupes de 8 étudiants du Groupe ISM ont pris part au Hackathon sur la digitalisation des jeux et jouets traditionnels. Thérèse Faye Diouf s’est réjouie du déroulement des travaux et surtout du contenu des projets présentés. La Directrice générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits ANPECTP a rappelé l’importance de la digitalisation dans ce 21e siècle. Le Hackathon de la petite enfance est organisé en prélude au Forum sur la digitalisation et la manufacture de jeux et jouets traditionnels, une innovation majeure de l’édition 2019 de la Semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits, prévue du 9 au 15 décembre 2019...