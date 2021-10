Habitat social : Un accord tripartite scellé entre le FONGIP, le FHS et APBEF pour alléger l’accès au logement.

La journée internationale de l’habitat est célébrée cette année dans un contexte social où la problématique liée au logement est au cœur des préoccupations des populations qui peinent généralement à accéder à un logement décent et à moindre coup. C’est fort de ce constat que les acteurs financiers ont décidé, tenant compte du prétexte, d’impacter positivement sur le logement.



C’est ainsi que le fonds de garantie et d’investissements prioritaires (FONGIP), le fonds de l’habitat social (FHS) et l’association des professionnels des banques et établissements financiers ont paraphé ce matin, dans un hôtel de la place, une convention cadre pour la garantie de l’accès au logement.



C’est un accord entre ces trois entités contribue à mutualiser les ressources dans le but de la mise en place d’un dispositif articulé et opérationnel pour la en œuvre efficace du programme des 100.000 logements initié par le chef de l’Etat.



Le but social n’est pas donc à occulter parce que ce partenariat, qui s’appuie sur ce programme spécifique, facilite aux bénéficiaires l’accès facile à ces logements.



Cette signature s’est effectuée sous la présence du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la journée mondiale de l’habitat sous le thème : « Accélérer l’action urbaine pour un monde sans carbone... »