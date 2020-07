Habitat social : Les travailleurs de la Poste s'offrent 527 parcelles dans la Commune de Niaga.

Pour répondre à l'initiative du chef de l'État et faciliter l'accès à la propriété privée de ses travailleurs, Le Groupe La Poste a accompagné le processus de la coopérative dénommée CHATAK pour l’acquisition de parcelles sur un domaine situé dans la commune de Niaga.



Ce terrain, positionné dans une zone stratégique, à moins de 600 m du Lac Rose, dans cette partie classée deuxième pôle urbain par le gouvernement du Sénégal après Diamniadio, a été acquis par les employés de cette coopérative entre 2016-2017 à la suite de leur versement qui a notamment trouvé un appui conséquent de prêts cumulés de la part de la direction générale de La Poste d'un montant global de 572.000.000 de Francs CFA.



Cet espace obtenu par la coopérative CHATAK qui pourrait être érigé en cité moderne, devra abriter également des équipements très spacieux avec des terrains de football, des écoles et même un bureau de poste pour répondre aux préoccupations des populations de Niaga en leur assurant une mission de service publique.



Ainsi, ce samedi, le directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé s’est déplacé avec le représentant des syndicats des travailleurs de la boite et de tous les bénéficiaires pour constater d'abord la délimitation des parcelles et procéder à la remise d’attestations provisoires de titres individuels. Au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, le syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications par la voix de son secrétaire général et en même temps représentant du personnel.



Pour leur part, les bénéficiaires des 527 parcelles sur près de 12 ha ont salué cette démarche participative de la direction générale de La Poste tout en reconnaissant, comme l’a souligné l'un d'entre eux, que : « l'accident de travail, c'est d'être à la retraite sans toit ».