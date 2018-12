Habitat social : La SICAP achève ses grands projets du septennat

La direction générale de la Sicap a organisé ce jeudi 27 décembre 2018 une visite des chantiers de Sicap Grand Mbao et Sicap rue 10. Globalement, le niveau d’avancement des travaux est satisfaisant et porte la marque des ambitions du Plan Sénégal Émergent en matière d’habitat social.



À la SICAP RUE 10

Le projet compte 7 immeubles R+4, avec au total 56 appartements.

À la SICAP GRAND MBAO

le programme compte 222 villas.

Les 96 villas F3 sont à 42% d’avancement pour le gros œuvre. Pour le directeur général de la Sicap c’est un honneur et une fierté. Il a adressé un mot touchant aux employés de la Sicap Sa pour leurs efforts constants parce que l’année 2018 est également une année hautement symbolique.

Par ailleurs, le ministre a précisé que la Sicap a engagé des actions ambitieuses pour promouvoir une offre de logement adéquate et de qualité.

Il a rappelé que les programmes visités illustrent parfaitement la vision de son excellence le président de la République Macky Sall.

Pour le ministre, ces réalisations peuvent paraître modestes, mais elles marquent une étape et il est heureux de voir se concrétiser l’appui du ministère d’un montant de 1,5 milliard de Fcfa.