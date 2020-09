Habib Sy, ancien ministre : « Ce qui fait penser à Macky Sall à un 3e mandat... »

Dans l'émission hebdomadaire de "l'Entretien", l'ancien ministre d'État Habib Sy a également abordé le sujet qui serait considéré par certains comme tabou. C'est celui du 3ème mandat. " J'ai été le premier à alerter sur ce sujet en disant que le pétrole et le gaz feraient penser au président de la République à un éventuel 3e mandat. On ne m'avait pas pris au sérieux.



Mais, il est à souligner que ces ressources sont à prendre en compte parce qu'il veut attirer l'attention sur lui du fait que c'est sous son magistère que tout cela est arrivé. Toutefois, il ne doit pas s'aventurer à y penser car, il est important pour lui de penser à sortir par la grande porte", rappelle Mr Sy.



Par ailleurs, le président de L'Espoir et de la modernité/ Yaakaru Reew Mi renchérit en disant qu'avec cette situation dans laquelle nous sommes, cette question du 3e mandat appartient au peuple et c'est à lui de prendre en main son destin politique...