Habib Sy : « Les leaders se concertent pour… »

Quelques minutes après l'arrestation de Déthié Fall, un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, a fait un tour à la cité Keur Gorgui. Il s'agit de l'ancien ministre Habib Sy qui dénonce : "c'est inadmissible, incompréhensible, injuste, antidémocratique. On se verra tout à l'heure. On se concerte entre leaders", lancera Habib Sy dans son véhicule après avoir fait le tour de la maison du leader de Pastef qui se retrouve dans un étau fermé par les éléments de la police et de la Bip armés jusqu'aux dents en attente de la sortie de Sonko pour le cuisiner...