Habib Niang remet une tonne de mil aux charretiers, et les invite à ne pas suivre "les discours irresponsables"

Dans le cadre de sa politique sociale et solidaire en faveur des différents corps de métier dans l’informel, le responsable Apériste, Habib Niang, a rendu visite à l'association des charretiers des Maristes après celle effectuée auprès des charretiers de Guédiawaye. Pour réitérer leur engagement derrière le leader Habib Niang, des charretiers de Guédiawaye ont tenu à l'accompagner aux Maristes où devait se tenir la cérémonie. Ainsi, dans ce contexte particulier, Habib Niang a offert des denrées telles que le mil (alimentation principale des chevaux).

Le représentant du groupement des charretiers des Maristes, Djiby Sarr, a fait remarquer que “c'est la première fois qu'une autorité fait le déplacement pour leur apporter une aide". Il fera savoir que "actuellement un cheval mange par jour jusqu'à 6 kilos de mil à raison de 700 francs CFA le kilogramme et c'est pas facile avec nos maigres moyens. C'est pourquoi cet apport que vous nous avez donné est une aubaine et un grand soulagement pour nous. Et nous tenions sincèrement à lui faire savoir qu’il a tout notre soutien, nous sommes tous derrière lui et qu’il est notre leader”.

Habib Niang a quant à lui salué, en toute modestie, les témoignages à son endroit. Saisissant cette tribune, il a invité les jeunes à ne pas répondre à l'appel des sirènes, avant de lancer un message "au calme et à la sérénité face à cette vague de violence qui sévit depuis l'arrestation du leader du Pastef". "En ma qualité de leader politique, bien que ma base se trouve à Thiès, à chaque fois que j’en ai l'occasion et avec l'aide de mes partenaires, j’essaye de m’approcher davantage des populations dans le but de partager avec eux le peu que Dieu a bien voulu me gratifier", dira-t-il. Poursuivant sur le cas de Sonko, Habib Niang est d'avis "qu’il est important de savoir à quel leader se fier. Car, actuellement les discours irresponsables ont pris le dessus sur ceux responsables". Et d'ajouter : "Je vous invite à continuer sur cette lancée et à ne pas suivre ces inconscients dans leur volonté de brûler le pays à travers des manifestations. Pour ma part, je vous félicite pour votre dévouement pour la paix et la stabilité ici aux Maristes. Par conséquent, je vous réitère ma fidélité et mon souhait de vous appuyer davantage."