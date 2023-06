Habib Diallo : « Il y a une différence entre le club et l’équipe nationale… le coach fait ses choix! »

Présent dans la tanière depuis le 17 novembre 2018, Habib Diallo ( 27 ans, 16 sélections 3 buts) a du mal à s’imposer en équipe nationale du Sénégal. Une situation paradoxale puisque le Thiessois a toujours brillé en club que ce soit avec le FC Metz ou le RC Strasbourg avec qui il a inscrit la bagatelle de 20 buts en Ligue 1, cette saison. Pour Diallo l’a vu un club de totalement différente de Quotidien de l’équipe nationale. Entre les différences d’ordre tactique, la concurrence et les attentes du coach Aliou Cissè, tout est chamboulé. « il y’a une différence entre le club et la sélection nationale… le coach fait ses choix » a-t-il reconnu. En l’absence de Boulaye Dia l’habituel titulaire des Lions, blessé, Habib Diallo pourrait marquer des points contre le Bénin le 17 juin à 19h00 (5eme journée des éliminatoires de la CAN 2024) voire face au Brésil en rencontre amicale le 20 juin à Lisbonne.