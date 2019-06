Habib Bèye dissèque le groupe des Lions : « C’est une poule homogène, le Sénégal doit se qualifier. Personne ne parle du Kenya et de la Tanzanie mais... Finir premier du groupe n'est pas primordial »

Invité par le groupe Canal+ au Sénégal dans le cadre d’activités relatives à la promotion de la prochaine CAN 2019, l’ancien international Sénégalais, Habib a disséqué le groupe des « Lions. »

Le consultant Sénégalais estime que la poule des « Lions » présente une composition assez homogène, en compagnie de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie (Groupe C.) Dès lors, il estime que la qualification devrait être à portée du Sénégal qui devrait toutefois se méfier du Kenya et de la Tanzanie, sans faire de la première place du groupe une obsession. En effet, les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés à l’issue de la phase de poule.