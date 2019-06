Habib Bèye : " La CAN sera très importante pour départager Mané et Salah pour le ballon d'or Africain "

La 32e édition de la coupe d’Afrique des nations (21 juin au 19 juillet) devrait permettre de départager les deux prétendants au titre, Sadio Mané et Mohamed Salah. C’est l’intime conviction du consultant Canal+, Habib Bèye. Auteur d'une saison plus aboutie et régulière en premier League et en Ligue des Champions, Sadio Mané serait légèrement favori pour remporter le ballon d’or Africain 2019, selon l’ancien international Sénégalais. Sauf que l’Égyptien pourrait inverser la tendance en cas de sacre sur ses terres : « La CAN sera très importante pour départager Mané et Salah pour le ballon d'or Africain… »