HORREUR À FISSEL MBAADANE- Saliou Ngom égorge Amy, son épouse enceinte et presque à terme

Encore un meurtre de type de conjugal ! Cette fois-ci c'est Cissis, un village de la commune rurale de Fissel Mbaadane, dans le département de Mbour, qui abrite le drame. Saliou Ngom, enseignant originaire de Gascop dans le département de Bambey, a égorgé son épouse. Amy Dieng était enceinte et presque à terme. Selon Igfm, l'auteur présumé du crime est un professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, réputé généralement sous l'emprise de crises.



Venue rendre visite à son époux, Amy a été retrouvée, quelques moments après avoir rejoint ce dernier dans sa chambre, baignant dans une mare de sang. Elle venait d'être tuée avec un coupe-coupe.



La gendarmerie se chargera d'arrêter l'homme après l'avoir maitrisé pendant que le corps de la victime a été acheminé d'abord au centre de santé de Thiadiaye et ensuite à l'hôpital de Mbour. L'enfant qu'elle portait dans son ventre n'a pu être sauvé...